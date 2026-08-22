Вестник Кавказа

В Армению транзитом через Азербайджан отправили пшеницу и древесину из РФ

В Армению транзитом через Азербайджан отправили пшеницу и древесину из РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поезд из 15 вагонов с российской пшеницей и древесиной отправился в Армению из Азербайджана.

В Армению отправили 15 вагонов с российской пшеницей и древесиной. Поставка осуществлена через территорию Азербайджана. 

По данным СМИ, поезд состоял из 14 вагонов с зерном общим весом около 1 тыс т. Также в состав поезда включен вагон с древесиной весом 65 т. Поезд отправился по традиционному маршруту, стартовав со станции Баладжары. 

Всего в Армению в течение года было отправлено свыше 50 тыс т пшеницы, а также порядка 9 тыс т удобрений. Также страна получила более 1 тыс т пропана и 67 т древесины из РФ.
Из Азербайджана в РА отправлено 20 тыс т топлива – бензина и дизельного топлива.

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