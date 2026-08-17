Гарибашвили пригрозил властям Грузии обнародовать правду

Экс-глава грузинского правительства намерен публично общаться с общественностью и доносить свою правду. Он отметил также, что отказывается участвовать в судебных заседаниях по новому обвинению.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся в настоящее время в тюрьме, пригрозил властям страны рассказать свою правду.

"Что случилось, то случилось, поэтому мой единственный путь и оружие борьбы – это моя правда. Я намерен публично общаться с общественностью и доносить свою правду. Пусть люди рассудят"

– Ираклий Гарибашвили

Он отметил, что отказывается принимать участие в судебных заседаниях по новому обвинению, первое из которых должно пройти 19 октября.

"Я больше не намерен участвовать в этом позорном и оскорбительном для нашей страны политическом маскараде. Соответственно, я не буду участвовать и в судебном процессе. Только мои адвокаты будут представлять и защищать мои интересы"

– экс-глава правительства

Он добавил, что считает, что суд над ним политическим процессом.

"Я также заявляю, что этим своим решением я никого не оскорбляю – ни прокуроров, ни судей. Просто потому, что это политический процесс, и я знаю, как управляет политическим процессом система"

– бывший премьер

Напомним, в начале этого года Гарибашвили приговорили к 5 годам тюрьмы за легализацию незаконных доходов в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штраф в размере 1 млн лари (около $370 тыс). Накануне прокуратура предъявила экс-премьеру обвинение в получении взятки.