Рябков принял в МИД посла Израиля

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Израиля в Москве Одед Йосеф обсудили вопросы двусторонней повестки и региональную безопасность на Ближнем Востоке.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.
Как рассказали в МИД, стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, в том числе контроль над вооружениями.
Также, согласно официальному сообщению, Рябков и Йосеф рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки, представляющие интерес для Москвы и Тель-Авива.
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов в сфере международной и региональной безопасности"
– пресс-служба МИД РФ
Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы, "в том числе по контролю над вооружениями и нераспространению ОМУ (оружия массового уничтожения – ред.)"