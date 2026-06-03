Рябков принял в МИД посла Израиля

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Израиля в Москве Одед Йосеф обсудили вопросы двусторонней повестки и региональную безопасность на Ближнем Востоке.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Как рассказали в МИД, стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, в том числе контроль над вооружениями.

Также, согласно официальному сообщению, Рябков и Йосеф рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки, представляющие интерес для Москвы и Тель-Авива.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов в сфере международной и региональной безопасности"

– пресс-служба МИД РФ

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы, "в том числе по контролю над вооружениями и нераспространению ОМУ (оружия массового уничтожения – ред.)"