Вестник Кавказа

Рябков принял в МИД посла Израиля

Рябков принял в МИД посла Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Израиля в Москве Одед Йосеф обсудили вопросы двусторонней повестки и региональную безопасность на Ближнем Востоке.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Как рассказали в МИД, стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, в том числе контроль над вооружениями.

Также, согласно официальному сообщению, Рябков и Йосеф рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки, представляющие интерес для Москвы и Тель-Авива.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов в сфере международной и региональной безопасности"

– пресс-служба МИД РФ

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы, "в том числе по контролю над вооружениями и нераспространению ОМУ (оружия массового уничтожения – ред.)"

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
970 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.