Главы связанных с Кочаряном компаний стали фигурантами уголовных дел

В Армении открыты уголовные дела в отношении руководителей ряда компаний, связанных с одним из лидеров "партии войны" и зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Робертом Кочаряном.

Директора армянских компаний, связанных с одним из лидеров "партии войны" и зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Робертом Кочаряном, задержанным сегодня, в свою очередь стали фигурантами уголовных дел, такое сообщение распространила Генеральная прокуратура Армении.

Дела в отношении них были открыты сегодня самим надзорным ведомством. Поводом для уголовного преследования стали обвинения в неуплате налогов в особо крупных размерах.

В частности, под следствием оказались действующий директор ООО "Гритти" И. Х., экс-директора той же компании Г. М., глава ООО "ФАСТ КАРД", работающего под торговой маркой Play City А. А., и директора компании "КИНЕТИ" К. А..

Напомним, что самому Роберту Кочаряну, который был задержан сегодня, вменяются преступления по трем статьям Уголовного кодекса: злоупотребление служебным положением, получение особо крупной взятки и отмывание денег. Во всех трех случаях его подозревают в нескольких эпизодах.