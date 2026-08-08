Азербайджан и Армения обсудили возможность импорта и экспорта электроэнергии

Представители энергетических компаний Азербайджана и Армении обсудили вопросы взаимных поставок электричества и перспективы соединения электросетей на общей границе.

В Лачине состоялась рабочая встреча представителей министерств и энергетических компаний Азербайджана и Армении. Об этом сообщает агентство АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Кабинет министров.

Участниками переговоров стали сотрудники Министерства энергетики Азербайджана, ОАО "Азерэнержи", Министерства территориального управления и инфраструктур Армении и компании "Оператор электроэнергетической системы".

В ходе диалога стороны детально обсудили возможности импорта и экспорта электроэнергии между двумя странами, а также рассмотрели возможные варианты сопряжения энергетических инфраструктур обоих государств на государственной границе.