Вестник Кавказа

Азербайджан и Армения обсудили возможность импорта и экспорта электроэнергии

Азербайджан и Армения обсудили возможность импорта и экспорта электроэнергии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители энергетических компаний Азербайджана и Армении обсудили вопросы взаимных поставок электричества и перспективы соединения электросетей на общей границе.

В Лачине состоялась рабочая встреча представителей министерств и энергетических компаний Азербайджана и Армении. Об этом сообщает агентство АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Кабинет министров.

Участниками переговоров стали сотрудники Министерства энергетики Азербайджана, ОАО "Азерэнержи", Министерства территориального управления и инфраструктур Армении и компании "Оператор электроэнергетической системы".

В ходе диалога стороны детально обсудили возможности импорта и экспорта электроэнергии между двумя странами, а также рассмотрели возможные варианты сопряжения энергетических инфраструктур обоих государств на государственной границе.

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