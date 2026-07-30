Вестник Кавказа

Армения и Иран обсудили перспективы поставок газа и дизтоплива

Флаг Ирана и Армениии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Армении и Ирана обсудили развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также перспективы долгосрочных поставок дизельного топлива и газа.

Министр экономики Армении Геворг Папоян и посол Ирана Халил Ширголами в ходе переговоров обсудили перспективы поставок дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на министерство экономики республики.

​Стороны детально рассмотрели вопросы развития армяно-иранского взаимодействия, расширения товарооборота, привлечения инвестиций, а также укрепления совместной инфраструктуры и деловых связей.

​Руководитель армянского экономического ведомства затронул тему увеличения присутствия продукции республики на иранском рынке. Он указал на необходимость более эффективного использования возможностей соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.

​Отдельное внимание участники диалога уделили энергетике и логистике между Ираном и Арменией. Для углубления партнерства Геворг Папоян предложил расширить работу в сфере совместного производства и усовершенствовать пограничные таможенные процедуры.

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