В Нальчике заработал первый в России центр социальной архитектуры

Первый в России региональный центр компетенций социальной архитектуры создан в Кабардино-Балкарии. Ключевым партнером центра стал Институт социальной архитектуры президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В столице Кабардино-Балкарии (КБР) городе Нальчике заработал первый в России региональный центр компетенций социальной архитектуры, который вскоре может стать моделью для других субъектов страны, сообщили в пресс-службе президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Ключевым партнером центра стал Институт социальной архитектуры президентской платформы "Россия - страна возможностей". …Центр займется внедрением социального проектирования в работу властей, муниципалитетов и общественных организаций"

- сообщение

Власти КБР уже утвердили перечень поручений, в рамках которого будет создана рабочая группа из управленцев, экспертов и социальных архитекторов, решения центра будут приниматься на основе их глубокого анализа и с учетом лучших практик, поведал глава региона Казбек Коков.

Центр будет оказывать помощь органам власти, местного самоуправления, бюджетным учреждениям и общественным организациям при разработке социально значимых проектов, а также вести их экспертное и методическое сопровождение.

В числе его стратегически значимых направлений работы будет контроль в секторе детского спорта и творчества, перезапуск домов культуры и библиотек, региональный стандарт гостеприимства и многое другое, говорится в сообщении.