Пара российских фигуристов будет выступать за Грузию

Российские юниоры Злата Камалова и Данил Панов, выступающие в парном фигурном катании, сменили спортивное гражданство и с этого сезона представят грузинскую сборную.

Фигуристы из России Злата Камалова и Данил Панов, выступающие в парном катании, сменили спортивное гражданство на грузинское, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Грузии.

Отмечается, что пара представит Грузию на международной арене уже с этого сезона.

Как рассказали в Федерации, в прошлом сезоне Камалова-Панов стали бронзовыми призерами юниорского этапа Гран-при России, а на первенстве юниоров заняли шестое место.

"Они входят в команду одного из заслуженных тренеров сборной Павла Слюсаренко. Данил и Злата будут выступать в категории спортивных пар, и совсем скоро состоится их дебют на этапе юниорского Гран-при"

– пресс-служба Федерации фигурного катания Грузии

Напомним, под руководством Слюсаренко были воспитаны члены грузинской сборной Лука Берулава и Анастасия Метелкина, которые на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии принесли стране серебряную медаль.

Как сообщили российские СМИ, с этого сезона спортивная пара Берулава-Метелкина официально перешла в команду тренера Этери Тутберидзе.