Вестник Кавказа

Иран передал через Пакистан свои условия США – СМИ

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Представители Ирана довели до Пакистана свою позицию по ситуации в Ормузе. Далее она должна быть передана Соединенным Штатам.

Иран передал Пакистану свою позицию и условия относительно ситуации в Ормузском проливе, чтобы он представил их Соединенным Штатам. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

Источник, близкий к иранской переговорной группе, отметил, что командующий армией Пакистана Асим Мунир, который побывал накануне в Иране, не передавал каких-либо угроз или подобных посланий от США. Уточняется, что его визит был направлен на содействие возобновлению переговоров.

"Позиция Ирана была четко доведена до пакистанской стороны"

– источник

Ключевыми требованиями Исламской Республики на сегодняшний день являются возвращение США к выполнению положений так называемого Исламабадского меморандума. Пакистан уже начал предпринимать усилия для передачи этих условий администрации США.

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