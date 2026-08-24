Создание коридора для судоходства по Ормузу обсудили Тегеран и Маскат

Иран и Оман поговорили о создании временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместном разминирование маршрута. Об этом 25 августа информирует МИД Ирана после встречи его главы Аббаса Аракчи с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди.
"Предложенные рамки включали создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузском проливу, а также соглашение о создании совместного проекта по очистке пролива от мин"
– МИД ИРИ
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что стороны намерены продолжать технические консультации для выработки соглашения о работе постоянного коридора, а также решения вопроса о будущем управлении проливом.
Кроме того, стороны собираются в дальнейшем обсудить создание механизма для обмена информацией по регулированию морского трафика и предоставлению услуг, связанным с судоходством и безопасностью.
"Обе стороны подчеркнули важность совместного диалога со странами региона, граничащими с Персидским заливом, а также указали на необходимостью соблюдения международного права и уважения суверенных прав прибрежных стран"
– иранский МИД
В сообщении уточняется, что это совместное с Оманом заявление.