Создание коридора для судоходства по Ормузу обсудили Тегеран и Маскат

Главы внешнеполитических ведомств Ирана и Омана провели встречу. Центральной темой обсуждения стало создание коридора для судоходства по Ормузскому проливу.

Иран и Оман поговорили о создании временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместном разминирование маршрута. Об этом 25 августа информирует МИД Ирана после встречи его главы Аббаса Аракчи с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди.

"Предложенные рамки включали создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузском проливу, а также соглашение о создании совместного проекта по очистке пролива от мин"

– МИД ИРИ

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что стороны намерены продолжать технические консультации для выработки соглашения о работе постоянного коридора, а также решения вопроса о будущем управлении проливом.

Кроме того, стороны собираются в дальнейшем обсудить создание механизма для обмена информацией по регулированию морского трафика и предоставлению услуг, связанным с судоходством и безопасностью.

"Обе стороны подчеркнули важность совместного диалога со странами региона, граничащими с Персидским заливом, а также указали на необходимостью соблюдения международного права и уважения суверенных прав прибрежных стран"

– иранский МИД

В сообщении уточняется, что это совместное с Оманом заявление.