В МИД России отметили активизацию контактов Москвы и Маската

Связи РФ и Омана активизировались в последнее время, отметили в дипведомстве России. Особенно активно развиваются контакты в сферах туризма и инвестиций.

Отношения России и Омана динамично развиваются в последнее время. Особенно активны контакты в сфере инвестиций, торговли, а также туризма, рассказал замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Султанат Оман – страна с богатой историей и уникальной культурой, отношения России с которой традиционно строятся на принципах взаимного уважения, дружбы и доверия. За последние несколько лет Российско-Оманские связи заметно активизировались. С удовлетворением отмечаем поступательное развитие сотрудничества в торговой и инвестиционной сферах"

– Георгий Борисенко

Как отметил дипломат, в настоящее время ведется работа над первым заседанием комиссии по торговому и техническому сотрудничеству между правительствами двух стран.

Кроме того, по словам Борисенко, важную роль в диалоге двух стран играет Российско-Оманский деловой совет. Страны продолжают развивать контакты в сфере туризма, что находит свое отражение в увеличении числа туристических поездок.