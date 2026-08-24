Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает против диктовки во внутренней политике и внешнеполитическом пространстве. По словам президента Турции, Анкара намерена придерживаться самостоятельной позиции, которая основана на национальных интересах.
"Мы не позволим политически агонизирующим и невежественным людям использовать наш язык в своих интересах. Мы прекрасно знаем, кому, что, где и как говорить"
– Реджеп Тайип Эрдоган
По словам Эрдогана, Анкара отвечает не только перед собственными гражданами, но также несет ответственность перед миллионами людей в других странах, являясь одной из крупнейших стран мира.
Эрдоган подчеркнул приверженность Турции идее мирного развития и урегулирования конфликтов в регионе.