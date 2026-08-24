Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция проводит самостоятельную политику и не приемлет диктовку извне.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает против диктовки во внутренней политике и внешнеполитическом пространстве. По словам президента Турции, Анкара намерена придерживаться самостоятельной позиции, которая основана на национальных интересах.

"Мы не позволим политически агонизирующим и невежественным людям использовать наш язык в своих интересах. Мы прекрасно знаем, кому, что, где и как говорить"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Эрдогана, Анкара отвечает не только перед собственными гражданами, но также несет ответственность перед миллионами людей в других странах, являясь одной из крупнейших стран мира.

Эрдоган подчеркнул приверженность Турции идее мирного развития и урегулирования конфликтов в регионе.