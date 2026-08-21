В Сирии заявили о роспуске формирований СДС

В СДС заявили о полном роспуске военных и гражданских формирований организации и включении их в состав сирийских государственных структур.

Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) официально распущены и включены в государственные структуры, сообщил командующий СДС Мазлум Абди.

"Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства"

– Мазлум Абди

По словам Абди, формирования СДС завершили свои оборонительные задачи и теперь приступают к созидательным задачам в рамках восстановления Сирии.