Вестник Кавказа

В Сирии заявили о роспуске формирований СДС

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В СДС заявили о полном роспуске военных и гражданских формирований организации и включении их в состав сирийских государственных структур.

Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) официально распущены и включены в государственные структуры, сообщил командующий СДС Мазлум Абди. 

"Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства"

– Мазлум Абди 

По словам Абди, формирования СДС завершили свои оборонительные задачи и теперь приступают к созидательным задачам в рамках восстановления Сирии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1010 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.