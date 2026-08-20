"Сабах" впервые в истории сыграет в основном этапе Лиги чемпионов

ФК "Сабах" проводил ответный матч квалификации Лиги чемпионов в Баку против израильского "Хапоэля" Беер-Шева. Победитель противостояния определился в дополнительное время.

В Баку только что завершился ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27 между "Сабахом" (Азербайджан) и "Хапоэлем" Беер-Шева (Израиль).

В первой встрече, прошедшей на той неделе в Израиле, победу одержал "Хапоэль" (2:1).

В ответной игре счет был открыт на 10-й минуте – отличился нападающий гостей Игор Златанович. На 38-й минуте нападающий "Сабаха" Кристиан Нвачукву восстановил равновесие. На 61-й минуте защитник Гай Мизрахи снова вывел израильскую команду вперед. На 74-й минуте полузащитник "Сабаха" Умарали Рахмоналиев сделал счет равным, а на 94-й минуте защитник Теллур Муталлимов вывел хозяев вперед, переведя игру в дополнительное время.

В овертайме игроки "Сабаха" дважды поразили ворота соперника. На 101-й минуте гол забил нападающий Патрик Мбина, а на 115-й – нападающий Джой-Лэнс Миккельс.

Отметим, что "Хапоэль" доигрывал встречу вдевятером. На 100-й минуте с поля был удален защитник Джибриль Диоп, а на 117-й – защитник Элиэль Перец.

Обыграв израильскую команду, "Сабах" впервые в своей истории сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. "Хапоэль" выступит в основном этапе Лиги Европы.