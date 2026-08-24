Почти 15 школ откроют после капремонта к сентябрю в Кабардино-Балкарии

Глава КБР рассказал о продолжающихся ремонтных работах в общеобразовательных учреждениях республики. Он отметил, что к 1 сентября в регионе обновят почти 15 школ.

В Кабардино-Балкарии в преддверии нового учебного года обновили почти полтора десятка общеобразовательных учреждений в разных муниципалитетах республики. Об этом 25 августа рассказал на своих страницах в социальных сетях глава КБР Казбек Коков.

"К 1 сентября планируем ввод в эксплуатацию 14 школ после капитального ремонта"

– Казбек Коков

Он отметил, что модернизация образовательных учреждений республики осуществляется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" по проектам "Все лучшее детям", "Педагоги и наставники", "Профессионалитет".

Ранее Коков сообщал, что в 2025 году в КБР было отремонтировало 19 школ, построено и введено в эксплуатацию 9 новых школ, рассчитанных на 5,5 тыс дополнительных мест.

В нынешнем году ремонт затронул 38 школ, 6 детских садов и 5 колледжей. На завершающей стадии находится строительство школы в Терсколе, возводится 8 детсадов.