Владимир Путин передал Мехрибан Алиевой поздравления с днем рождения

Глава российского государства Владимир Путин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.
Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.
По данным агентства АзерТадж, глава российского государства направил Мехрибан Алиевой поздравительное письмо, в котором пожелал ей здоровья, счастья и успехов в дальнейшей работе.
"Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на вашем ответственном посту"
– Владимир Путин
Президент РФ также попросил ее передать сердечный привет президенту АР Ильхаму Алиеву и всем членам их семьи.