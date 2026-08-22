Вестник Кавказа

Владимир Путин передал Мехрибан Алиевой поздравления с днем рождения

Владимир Путин передал Мехрибан Алиевой поздравления с днем рождения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского государства Владимир Путин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.

По данным агентства АзерТадж, глава российского государства направил Мехрибан Алиевой поздравительное письмо, в котором пожелал ей здоровья, счастья и успехов в дальнейшей работе.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на вашем ответственном посту"

 – Владимир Путин

Президент РФ также попросил ее передать сердечный привет президенту АР Ильхаму Алиеву и всем членам их семьи.

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