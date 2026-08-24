Вестник Кавказа

Расширение сотрудничества обсудили Токаев и Бердымухамедов

Мечеть Хазрет Султан в Астане
© Фото: Игорь Лепёхин
Лидер Казахстана поговорил сегодня по телефону с председателем Халк Маслахаты Туркменистана. Одной из обсуждаемых тем стали выборы в Курултай, прошедшие в конце прошлой недели.

Во вторник, 25 августа, состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарта Токаева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале главы казахстанского государства.

В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента РК с успешным проведением выборов в однопалатный Курултай, отметив, что это историческое событие для Казахстана.

Особое внимание собеседники уделили расширению сотрудничества двух стран в различных сферах, включая торговлю, экономику, транспорт, энергетику и культуру.
Напомним, выборы в Курултай Казахстана прошли в минувшие выходные. По их результатам около 70% голосов получила партия "Адилет".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
525 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.