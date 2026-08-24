Вестник Кавказа

Летевший в Индию самолет Lufthansa экстренно сел в Баку

Летевший в Индию самолет Lufthansa экстренно сел в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Boeing 787-9, летевший в Дели из Франкфурта, экстренно сел в Баку. На борту зафиксирована техническая неисправность.

Самолет авиакомпании Lufthansa, который направлялся в Дели из Франкфурта, экстренно приземлился в Баку

Как отметили в AZAL, КВС сигнализировал о технической неисправности на борту и запросил посадку в столице Азербайджана. 

В настоящее время самолет совершил успешную посадку в аэропорту имени Гейдара Алиева. Сотрудники воздушной гавани оперативно отреагировали на ситуацию и приняли необходимые меры безопасности. 

В AZAL подчеркнули, что аэропорт в Баку продолжает играть роль резервного аэропорта для транзитных рейсов и готов принимать альтернативные маршруты. 

Согласно открытым данным, рейс из Франкфурта выполнялся на самолете Boeing 787-9.

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