Летевший в Индию самолет Lufthansa экстренно сел в Баку

Boeing 787-9, летевший в Дели из Франкфурта, экстренно сел в Баку. На борту зафиксирована техническая неисправность.

Самолет авиакомпании Lufthansa, который направлялся в Дели из Франкфурта, экстренно приземлился в Баку.

Как отметили в AZAL, КВС сигнализировал о технической неисправности на борту и запросил посадку в столице Азербайджана.

В настоящее время самолет совершил успешную посадку в аэропорту имени Гейдара Алиева. Сотрудники воздушной гавани оперативно отреагировали на ситуацию и приняли необходимые меры безопасности.

В AZAL подчеркнули, что аэропорт в Баку продолжает играть роль резервного аэропорта для транзитных рейсов и готов принимать альтернативные маршруты.

Согласно открытым данным, рейс из Франкфурта выполнялся на самолете Boeing 787-9.