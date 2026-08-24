В МИД Ирана прокомментировали санкции США

Эсмаил Багаи высказался о новых санкциях США. В МИД ИРИ назвали эти меры запугиванием и нарушением международного права.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал новые рестрикции Вашингтона против Ирана. По словам Багаи, действия США нарушают международное право, являясь "систематическим запугиванием".
"Ни одно порядочное государство, ценящее свой суверенитет и национальные интересы, не смирится с нормализацией столь масштабного беззакония и систематического запугивания... Речь идет об уничтожении самых основополагающих норм международного права и Устава ООН"
– Эсмаил Багаи
Ранее власти США анонсировали новые масштабные рестрикции против 60 физических лиц и организаций. Также под санкции попали морские суда. В Минфине США назвали целью санкций перекрытие каналов финансирования Тегерана.