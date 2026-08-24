Вашингтон и Тегеран согласовали перемирие – СМИ

Представители США и Ирана достигли договоренности о прекращении огня, сообщают источники. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Соединенные Штаты и Иран согласовали прекращение огня. Об этом рассказали источники в Иране и Пакистане.

По их данным, оно предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе.

Официально о перемирии планируется объявить в ближайшие дни. После этого стороны проведут переговоры и раунд технических встреч, передает РИА Новости.

В июне 2026 года представители США и Ирана оформили меморандум, который должен был запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако в июле стороны возобновили обмен ударами.