Вестник Кавказа

Вашингтон и Тегеран согласовали перемирие – СМИ

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители США и Ирана достигли договоренности о прекращении огня, сообщают источники. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Соединенные Штаты и Иран согласовали прекращение огня. Об этом рассказали источники в Иране и Пакистане.

По их данным, оно предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе.

Официально о перемирии планируется объявить в ближайшие дни. После этого стороны проведут переговоры и раунд технических встреч, передает РИА Новости.

В июне 2026 года представители США и Ирана оформили меморандум, который должен был запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако в июле стороны возобновили обмен ударами.

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