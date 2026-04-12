Деятели российской культуры и искусства поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения

Представители российского культурного сектора рассказали "Вестнику Кавказа" о вкладе первого вице-президента Азербайджана, первой леди республики Мехрибан Алиевой в укрепление российско-азербайджанских отношений по случаю ее дня рождения.

26 августа – день рождения первого вице-президента Азербайджана, первой леди республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. В беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" с этой праздничной датой Мехрибан Алиеву поздравили российские деятели культуры.

Режиссер и сценарист Лилия Боровская прежде всего отметила, что Мехрибан Алиева – лидер среди постсоветских политиков по вниманию к сохранению традиционной культуры и поддержке современных искусств. "Мехрибан Алиевой интересна культура в полном объеме, как ее национальная, азербайджанская, так и общечеловеческая", - сказала она.

"Как режиссер я могу сказать, что Мехрибан Алиева всегда собрана, всегда помнит, что на нее смотрит камера, и потому в объективе она выглядит немного холодно – но на самом деле это не так. Я видела, как Мехрибан Алиева вместе с президентом Ильхамом Алиевым посещала заново созданный исторический комплекс Ходжалы, и в ее глазах отражались и горе, и печаль, и гнев за жертв ходжалинской трагедии, и масса других чувств. И это, конечно, очень впечатляет", - призналась режиссер.

"Мехрибан Алиева – очень умная, красивая и талантливая женщина. Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем – Мехрибан Алиева именно такая, она исключительно креативна. Ее креативность проявляется в том, какие культурные программы и в каком количестве она создает. Прежде всего это программы внутри Азербайджана, начиная со строительства и ремонта детских садов и заканчивая организацией концертов. Она поддерживает мугам как национальную музыкальную культуру Азербайджана, инициирует выставки самых разных национальных искусств", - продолжила Лилия Боровская.

"Но также Мехрибан Алиева известна своими международными проектами. К примеру, по ее инициативе под эгидой Фонда Гейдара Алиева были отреставрированы очень интересные исторические объекты в Италии – памятники катакомбной живописи. Очень много проектов создано в России и, я думаю, еще будут создаваться. Мне довелось под руководством Мехрибан Алиевой снимать фильмы о "Черном январе"", - сообщила она.

"Еще Мехрибан Алиева очень много внимания уделяет детям. Всегда приятно видеть, как она празднует свои дни рождения – приезжает к сиротам в детские дома и дарит им подарки. Такая человечность дорогого стоит", - подчеркнула Лилия Боровская.

Писательница Наталия Зазулина-Музыкантская сообщила, что от знакомства с Мехрибан Алиевой у нее остались самые лучшие впечатления. "Я была знакома с Мехрибан Алиевой более 20 лет, еще во времена правления президента Гейдара Алиева. Мехрибан Алиева всегда была не просто супругой Ильхама Алиева и первой леди Азербайджана, а активным общественным и политическим деятелем", - сказала она.

"В Мехрибан Алиевой сочетаются красота, внимание к людям и забота о культуре. Она уже вошла в историю благодаря многим добрым делам, которые сделал и продолжает делать возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева. Для нас, конечно, особую важность имеет ее вклад в развитие культурных связей Азербайджана с Россией", - заявила Наталия Зазулина-Музыкантская.

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова обратила внимание на дальновидность Мехрибан Алиевой как государственного деятеля, уделяющего много внимания поддержке культуры. "Культура – главный способ взаимопонимания между людьми, базис всех остальных отношений, включая экономические и политические, поскольку в первую очередь люди должны понимать друг друга. Потому замечательно, что Мехрибан Алиева не только понимает значение культуры, но и прилагает большие личные усилия для того, чтобы развивались культурные связи Азербайджана – и с Россией, и со всем миром", - пояснила она.

"Как женщина я восхищаюсь в Мехрибан Алиевой прежде всего ее красотой. Для меня все-таки это первое по значению впечатление. Я вижу женщину, которая с первого взгляда проявляет себя как подлинно первая леди государства и просто как леди. Есть женщины, которым дано быть леди, и есть те, которые становятся леди – и Мехрибан Алиевой все качества леди присущи в самом естественном смысле, так, как это не достигается ни дизайнерами, ни имиджмейкерами", - отметила Ольга Свиблова.

"Мы выглядим так, как мы живем. Мехрибан Алиева оставляет по себе впечатление, что это прекрасная, высокообразованная и высококультурная женщина, и это правда, так и есть на самом деле", - подчеркнула директор Мультимедиа Арт Музея.

Кинопродюсер Елена Твердохлеб высоко оценила роль Мехрибан Алиевой как первого вице-президента Азербайджана и президента Фонда Гейдара Алиева в продвижении культурного сотрудничества Азербайджана с Россией. "Под руководством Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева стал главной площадкой для крупных гуманитарных и культурных инициатив между нашими странами. Один из ярких примеров – патронаж реставрации павильона "Азербайджан" на ВДНХ в Москве, которому вернули первоначальный, аутентичный облик по проекту специалистов России и Азербайджана", - сказала она.

"Активно развивается наше сотрудничество в сфере образования: в Азербайджане работают филиалы МГУ и Первого МГМУ им. Сеченова, Азербайджанская дипломатическая академия совместно с МГИМО запустила программу двойных магистерских дипломов. Что особенно трогательно, в азербайджанских школах ведется обучение на русском языке, проходят олимпиады и Дни культуры России", - добавила Елена Твердохлеб.

"Мехрибан Алиева, как это принято в кавказской культуре, всегда придерживается традиционной позиции "хранительницы очага". Благодаря ее мудрости и такту продолжают развиваться культурные связи даже в периоды политической напряженности. Когда возникали сложности, Азербайджанский культурный центр при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы продолжал работу, и в этом большая заслуга Мехрибан Алиевой. За вклад в укрепление двусторонних связей между нашими странами Мехрибан Алиева была награждена российским орденом Дружбы ", - сообщила кинопродюсер.

"Я восхищаюсь ее красотой, умом, стилем, интеллигентностью и манерами, стремлением к безупречности. Совсем недавно, из социальных сетей я узнала, что первая леди Азербайджана прекрасно готовит, теперь мечтаю получить рецепт. Сердечно поздравляю Мехрибан Алиеву с днем рождения, желаю здоровья и вдохновения и чтобы на все хватало сил! Всего самого наилучшего!", - заключила Елена Твердохлеб.