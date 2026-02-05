Как Северный Кавказ отмечает Год единства народов России

2026-й объявлен Годом единства народов России, что особенно актуально для многонационального Северного Кавказа. Расскажем, какие мероприятия прошли и какие еще можно будет посетить в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и на Ставрополье.

«Кавказ — единая семья»: главный хит лета

Одним из самых ярких событий июня стал XIV Межрегиональный фестиваль народного творчества «Кавказ — единая семья» в Махачкале. С 9 по 12 июня на центральной площади имени Ленина собрались тысячи участников и зрителей из республик СКФО. Гала-концерт стал настоящим взрывом эмоций: национальные танцы, песни на десятках языков, яркие костюмы и мастер-классы по ремеслам.

«Когда многотысячная площадь подхватывает общую песню, понимаешь — Кавказ действительно одна семья», — отмечают организаторы. Фестиваль объединил вокальные и хореографические коллективы, мастеров декоративно-прикладного искусства и молодежь, которая активно вовлекается в сохранение традиций.

Фестивали, форумы и живое творчество

В разных уголках округа лето наполнено подобными событиями:

В Дагестане проходят этнофестивали и детские программы в рамках «Горцы». Маленькие артисты трогают сердца зрителей народными песнями и танцами. Проходят круглые столы о роли народного творчества в укреплении единства.

В Комсомольском и других районах прошел межрегиональный фестиваль «Единство народов — сила России», где делегации из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Дагестана и Калмыкии представили свои традиции, кухню и промыслы.

В Грозном прошел Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Единство и дружба народов» с участием ансамблей вроде «Сунжа».

На Ставрополье в рамках КИФ-2026 (Кавказского инвестиционного форума) организовали Фестиваль народов Кавказа, подчеркивая не только культурное, но и социально-экономическое единство.

Просветительские марафоны: В Дагестане прошел федеральный марафон «Знание. Первые», объединивший молодежь, лекторов и экспертов со всех северокавказских республик для обсуждения культурного многообразия.

Образовательные проекты: В вузах СКФО, включая Северо-Кавказский институт Президентской академии в Пятигорске, реализуется проект «Российский Кавказ» и проходят дискуссионные площадки о вкладе каждого этноса в развитие страны.

Гастрономические и культурные ярмарки: В городах-курортах Кавминвод, в частности в Пятигорске, проводятся масштабные народные гуляния с участием национальных подворий, выставками народных промыслов и ярмарками.

Тематические концерты: На главных сценах региона, например, в Грозном, организуются выступления местных и приглашенных артистов, символизирующие дружбу и солидарность.

Помимо больших фестивалей, в республиках СКФО проходят

Мастер-классы по народным промыслам (дагестанская керамика, ковры, ювелирка, казачьи традиции).

Просветительские проекты Общества «Знание» — лекции, Кавказская неделя моды с национальными мотивами, форумы о сохранении языков и традиций.

Спортивные и молодежные события, где через командный дух и общие победы укрепляется чувство единства.

Школьные и студенческие этнокультурные квесты, выставки и концерты.

Особое внимание уделяется молодежи и детям: через песни, танцы и совместное творчество новое поколение растет с пониманием, что многообразие — это богатство России.

Почему это важно?

Северный Кавказ — один из самых многонациональных регионов страны. Год единства стал отличным поводом напомнить: несмотря на различия в языках, обычаях и вероисповеданиях, все мы — часть единого российского народа. Летние праздники не только сохраняют культурное наследие, но и создают новые общие традиции.

Если вы планируете поездку на Кавказ этим летом — обязательно загляните на один из фестивалей. Здесь можно не просто посмотреть выступление, а попробовать национальные блюда, научиться танцевать лезгинку или спеть вместе с тысячами людей. Это лучшее доказательство того, что единство — не лозунг, а живое, теплое и очень красивое ощущение.