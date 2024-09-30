Россия и Монголия создадут совместный туристический маршрут

Алтай и озеро Убсу-Нур в Монголии свяжет единый туристический маршрут. Запуск турмаршрута поможет в развитии туризма.

Российско-монгольский туристический маршрут объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай, рассказал глава Тувы Владислав Ховалыг на первом форуме регионов РФ и Монголии.

"В сфере туризма мы движемся от разовых культурных обменов к созданию общего, уникального туристического продукта. Сейчас прорабатываем маршруты, которые объединят священное озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай. Особую магию этим маршрутам придает живая культура народов-кочевников"

– глава Тувы

Он добавил, что также развитию туризма поможет запуск прямого сообщения – в этом году впервые самолеты связали Кызыл и Улан-Батор, передает ТАСС.

Соленое озеро Убсу-Нур – часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Бассейн Убсу-Нур. Оно расположено неподалеку от границы с Тувой.