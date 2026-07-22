Экономический рост Южного Кавказа: три страны — три разных подхода

Анастасия Жалина

Несмотря на общую географию, экономики стран Южного Кавказа сегодня развиваются по разным траекториям. Азербайджан сохраняет статус крупнейшей экономики региона по объему номинального валового внутреннего продукта (ВВП), однако наиболее высокие темпы роста в первом полугодии 2026 года продемонстрировали Армения и Грузия.

Различия между странами определяются не только масштабом их экономик, но и тем, какие отрасли сегодня формируют экономический рост. Какие сектора стали главными драйверами развития и почему экономики трех стран демонстрируют разные результаты, показывают данные Всемирного банка и национальных статистических служб.

Разный масштаб — разная динамика

По данным Всемирного банка, по итогам 2025 года Азербайджан сохранил статус крупнейшей экономики Южного Кавказа. Объем его номинального ВВП составил $75,94 млрд, тогда как в Грузии этот показатель достиг $38,14 млрд, а в Армении — $29,24 млрд.

Страна Номинальный ВВП Население

Азербайджан $75,94 млрд 10,3 млн

Грузия $38,14 млрд 3,9 млн

Армения $29,24 млрд 3,1 млн

Таким образом, Азербайджан остается крупнейшей экономикой региона, заметно опережая по объему ВВП Грузию и Армению. Однако размер экономики и темпы ее роста отражают разные аспекты экономического развития.

Если первый показатель характеризует масштаб национальной экономики, то второй показывает скорость ее изменения за определенный период. Поэтому меньшие по объему экономики нередко демонстрируют более высокие темпы роста. По итогам первого полугодия 2026 года наиболее высокие темпы роста зафиксированы в Грузии и Армении. Средний рост реального ВВП Грузии составил 7,9%, а показатель экономической активности (ПЭА), который в Армении используется в качестве основного оперативного индикатора экономического роста, увеличился на 7,9%. В Азербайджане экономика выросла на 0,8%.

Справка. При сравнении текущих темпов роста следует учитывать особенности национальной статистики. Азербайджан и Грузия публикуют оперативные оценки роста ВВП, тогда как в Армении основным оперативным индикатором состояния экономики является показатель экономической активности (ПЭА). Именно поэтому для оценки текущей экономической динамики Армении в статье используется ПЭА.

Азербайджан: рост поддерживает ненефтегазовый сектор

В первом полугодии 2026 года экономика Азербайджана выросла на 0,8%. При этом нефтегазовый сектор сократился на 0,7%, однако этот спад был компенсирован ростом ненефтегазового сектора (+1,5%). Именно развитие отраслей, не связанных с добычей нефти и газа, позволило экономике сохранить положительную динамику.

Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали транспорт и складское хозяйство (+8,0%) и информационно-коммуникационная сфера (+7,5%). Положительную динамику также сохраняли торговля (+3,7%), туристические услуги (+2,4%) и сельское хозяйство (+2,2%).

При этом промышленное производство в целом увеличилось лишь на 0,1%, поскольку снижение активности в нефтегазовой промышленности практически свело на нет рост ненефтегазовой промышленности (+4,1%).

Таким образом, главным источником экономического роста Азербайджана сегодня остается ненефтегазовый сектор. Высокие темпы развития транспорта, торговли, информационно-коммуникационной сферы и других ненефтегазовых отраслей компенсировали спад в нефтегазовом секторе и обеспечили рост экономики.

Армения: рост обеспечили строительство, услуги и промышленность

По предварительным данным Armstat, показатель экономической активности (ПЭА) Армении в январе—июне 2026 года вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее высокие темпы были зафиксированы в строительстве, объем которого увеличился на 24,5%. Сфера услуг выросла на 11,1%, промышленность — на 10,8%. Единственной крупной отраслью, продемонстрировавшей отрицательную динамику, стало сельское хозяйство: объем производства сократился на 11,9%.

Таким образом, ключевыми драйверами экономической активности в Армении остаются строительство, сфера услуг и промышленность, тогда как снижение объемов сельскохозяйственного производства сдерживает общий рост экономики.

Грузия: рост опирается на несколько отраслей

По предварительной оценке Geostat, средний рост реального ВВП Грузии в первом полугодии 2026 года составил 7,9%. Наибольший вклад в экономический рост внесли обрабатывающая промышленность, транспорт и складское хозяйство, строительство, информационно-коммуникационная сфера, а также финансовая и страховая деятельность.

Согласно последним опубликованным квартальным национальным счетам Geostat, в I квартале 2026 года наиболее высокие темпы роста валовой добавленной стоимости были зафиксированы в информационно-коммуникационной сфере (+36,0%), транспорте и складском хозяйстве (+18,0%) и финансовой и страховой деятельности (+11,7%). Положительную динамику также продемонстрировали государственное управление (+7,4%), торговля (+5,5%) и операции с недвижимостью (+3,1%), тогда как строительство (−2,0%) и сельское хозяйство (−3,3%) показали снижение.

Таким образом, экономический рост в Грузии опирается сразу на несколько крупных отраслей, что свидетельствует о более диверсифицированной структуре экономики по сравнению с другими странами Южного Кавказа.

Инфляция остается сопоставимой

Если темпы экономического роста и его отраслевые источники в странах Южного Кавказа заметно различаются, то динамика потребительских цен остается значительно более однородной.

По официальным данным за первое полугодие 2026 года, средняя инфляция по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 5,7% в Азербайджане, 5,5% в Грузии и 4,6% в Армении.

Разница между максимальным и минимальным значениями не превышает 1,1 процентного пункта, что говорит о сохранении в регионе близкого инфляционного фона.

Разные пути экономического роста

Экономические итоги первого полугодия подтверждают, что страны Южного Кавказа развиваются по разным экономическим моделям. Азербайджан сохраняет статус крупнейшей экономики региона, однако его рост сегодня во многом обеспечивается развитием ненефтегазового сектора. В Армении основными драйверами остаются строительство, промышленность и сфера услуг, тогда как в Грузии экономический рост опирается на более диверсифицированную структуру, где вклад распределен между несколькими крупными отраслями.

Таким образом, различия между странами определяются не только темпами роста, но и особенностями структуры их экономик. Именно отраслевой состав и внутренние источники роста во многом определяют траекторию экономического развития каждой из стран региона.