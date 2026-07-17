Что случилось с экономикой Армении после карабахской войны?

После окончания Второй карабахской войны экономика Армении продемонстрировала стремительный рост. Расскажем, в каких сферах Армения достигла существенного продвижения и что еще предстоит сделать в ближайшем будущем.

В каких сферах развивается Армения?

Экономика

За последние годы ВВП Армении продемонстрировал стабильный рост. В 2024 году он вырос на 5,9%, а в прошлом году рост составил 7,2%. Драйверами роста стали:

недвижимость (19%)

финансовая и страховая деятельность (18,1%)

оптовая и розничная торговля (16,8%)

строительство (13,5%)

связь (11,9%).

IT-технологии

Оборот IT-сферы и производства высоких технологий в 2024 году составил $2,3 млрд, а в прошлом году $2,5 млрд. В стране развиваются стартапы:

Picsart (оценка более $1 млрд)

Krisp

Renderforest

Важный маркер успеха – IPO Service Titan на NASDAQ. Это первая армянская компания, вышедшая на американскую биржу.

Государство поддерживает IT-сектор путем предоставления налоговых льгот (освобождение от налога на прибыль на первые 5 лет), выдает гранты, создает технологические хабы (например, TechCity в Гюмри).

Зеленая энергетика

К концу 2025 года суммарная мощность солнечных станций превысила 1000 МВт. Доля солнечной энергии в энергобалансе страны тоже заметно выросла. Такой бурный рост поставил новую задачу по внедрению систем накопления энергии, чтобы эффективно управлять «зеленым» током. В стране резко стали востребованы специалисты-электрики, поскольку монтаж оборудования на удаленных объектах в последние годы стал особенно актуальным.

Туризм

За последние пять лет рост составил около 15%. Развиваются разные туристические ниши: экстремальный, этно- и гастрономический туризм. Туристы называют Армению одной из самых безопасных стран для продолжительного отдыха: здесь царит гостеприимная атмосфера и нет масштабного мошенничества.

Образование и наука

В советские годы АрмССР славилась многочисленным НИИ, но постсоветская реальность значительно ударила по научному потенциалу. Теперь Армения смогла преодолеть трудности перехода к рыночной системе экономики, заметно расширив доступ к обучению. В армянских школах и специализированных центрах внедряют программы по логике и программированию, есть профильные IT-направления. Государство поддерживает исследовательскую деятельность: запущены грантовые программы, финансируется закупка современного оборудования для научных организаций.

Приоритетные направления развития Армении

Стратегия в предстоящие годы будет сосредоточена на многоуровневой диверсификации и высоких технологиях.

Микроэлектроника, биофармацевтика и робототехника должны создать новые рынки труда и перестроить систему профобразования под будущие задачи. Эти три ключевых направления выделил премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошедшем в Екатеринбурге «Иннопроме-2026».

должны создать новые рынки труда и перестроить систему профобразования под будущие задачи. Эти три ключевых направления выделил премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошедшем в Екатеринбурге «Иннопроме-2026». Вложения в инфраструктуру. Реализуются крупные авто и ж/д проекты. например, транспортный коридор «Север - Юг», который должен усилить роль Армении как транзитного хаба. Обсуждаются и другие логистические инициативы, в том числе в связке с Индией.

Реализуются крупные авто и ж/д проекты. например, транспортный коридор «Север - Юг», который должен усилить роль Армении как транзитного хаба. Обсуждаются и другие логистические инициативы, в том числе в связке с Индией. Вложения в человеческий капитал. Власти планируют увеличивать расходы на образование, делая упор на качество и связь обучения с потребностями рынка труда. Отдельно планируется развивать цифровизацию госуслуг, например, внедрять систему «Одно окно», чтобы участникам экспортерам и импортерам не приходилось бегать по разным ведомствам за разрешениями и декларациями.

Власти планируют увеличивать расходы на образование, делая упор на качество и связь обучения с потребностями рынка труда. Отдельно планируется развивать цифровизацию госуслуг, например, внедрять систему «Одно окно», чтобы участникам экспортерам и импортерам не приходилось бегать по разным ведомствам за разрешениями и декларациями. Институциональная трансформация. Суть этой доктрины заключается в том, чтобы заложить основы новой экономической парадигмы («Реальная Армения»), где государство становится системой, ориентированной на человека, сохраняя ведущее участие в ключевых сферах (энергетика, транспорт, цифровые системы, безопасность), при активном привлечении частного сектора там, где это эффективно. Доктрина напрямую связана с формированием устойчивой мирной повестки, поскольку Армения целенаправленно перестраивает экономику, логистику и доступ к рынкам в новых внешнеполитических условиях мирного сосуществования с соседями.

Что мешает Армении стабильно развиваться?

К наиболее важным препятствиям на пути к процветанию республики относят сложности

с привлечением инвестиций

снижением торгового дефицита

управлением бюджетным дефицитом, который растет из-за расходов на оборону и инфраструктурные проекты

поиском баланса во внешней политике, чтобы не потерять важные экономические связи.

Для устойчивого роста и развития Армении республике предстоит решать сразу несколько стратегических задач: диверсифицировать экономику и экспорт, решать вопросы с инфраструктурой, найти баланс между ЕС и Россией.