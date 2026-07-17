Что случилось с экономикой Армении после карабахской войны?

В каких сферах развивается Армения?
Экономика
За последние годы ВВП Армении продемонстрировал стабильный рост. В 2024 году он вырос на 5,9%, а в прошлом году рост составил 7,2%. Драйверами роста стали:
- недвижимость (19%)
- финансовая и страховая деятельность (18,1%)
- оптовая и розничная торговля (16,8%)
- строительство (13,5%)
- связь (11,9%).
IT-технологии
Оборот IT-сферы и производства высоких технологий в 2024 году составил $2,3 млрд, а в прошлом году $2,5 млрд. В стране развиваются стартапы:
- Picsart (оценка более $1 млрд)
- Krisp
- Renderforest
- Важный маркер успеха – IPO Service Titan на NASDAQ. Это первая армянская компания, вышедшая на американскую биржу.
Государство поддерживает IT-сектор путем предоставления налоговых льгот (освобождение от налога на прибыль на первые 5 лет), выдает гранты, создает технологические хабы (например, TechCity в Гюмри).
Зеленая энергетика
К концу 2025 года суммарная мощность солнечных станций превысила 1000 МВт. Доля солнечной энергии в энергобалансе страны тоже заметно выросла. Такой бурный рост поставил новую задачу по внедрению систем накопления энергии, чтобы эффективно управлять «зеленым» током. В стране резко стали востребованы специалисты-электрики, поскольку монтаж оборудования на удаленных объектах в последние годы стал особенно актуальным.
Туризм
За последние пять лет рост составил около 15%. Развиваются разные туристические ниши: экстремальный, этно- и гастрономический туризм. Туристы называют Армению одной из самых безопасных стран для продолжительного отдыха: здесь царит гостеприимная атмосфера и нет масштабного мошенничества.
Образование и наука
В советские годы АрмССР славилась многочисленным НИИ, но постсоветская реальность значительно ударила по научному потенциалу. Теперь Армения смогла преодолеть трудности перехода к рыночной системе экономики, заметно расширив доступ к обучению. В армянских школах и специализированных центрах внедряют программы по логике и программированию, есть профильные IT-направления. Государство поддерживает исследовательскую деятельность: запущены грантовые программы, финансируется закупка современного оборудования для научных организаций.
Приоритетные направления развития Армении
Стратегия в предстоящие годы будет сосредоточена на многоуровневой диверсификации и высоких технологиях.
- Микроэлектроника, биофармацевтика и робототехника должны создать новые рынки труда и перестроить систему профобразования под будущие задачи. Эти три ключевых направления выделил премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошедшем в Екатеринбурге «Иннопроме-2026».
- Вложения в инфраструктуру. Реализуются крупные авто и ж/д проекты. например, транспортный коридор «Север - Юг», который должен усилить роль Армении как транзитного хаба. Обсуждаются и другие логистические инициативы, в том числе в связке с Индией.
- Вложения в человеческий капитал. Власти планируют увеличивать расходы на образование, делая упор на качество и связь обучения с потребностями рынка труда. Отдельно планируется развивать цифровизацию госуслуг, например, внедрять систему «Одно окно», чтобы участникам экспортерам и импортерам не приходилось бегать по разным ведомствам за разрешениями и декларациями.
- Институциональная трансформация. Суть этой доктрины заключается в том, чтобы заложить основы новой экономической парадигмы («Реальная Армения»), где государство становится системой, ориентированной на человека, сохраняя ведущее участие в ключевых сферах (энергетика, транспорт, цифровые системы, безопасность), при активном привлечении частного сектора там, где это эффективно. Доктрина напрямую связана с формированием устойчивой мирной повестки, поскольку Армения целенаправленно перестраивает экономику, логистику и доступ к рынкам в новых внешнеполитических условиях мирного сосуществования с соседями.
Что мешает Армении стабильно развиваться?
К наиболее важным препятствиям на пути к процветанию республики относят сложности
- с привлечением инвестиций
- снижением торгового дефицита
- управлением бюджетным дефицитом, который растет из-за расходов на оборону и инфраструктурные проекты
- поиском баланса во внешней политике, чтобы не потерять важные экономические связи.
Для устойчивого роста и развития Армении республике предстоит решать сразу несколько стратегических задач: диверсифицировать экономику и экспорт, решать вопросы с инфраструктурой, найти баланс между ЕС и Россией.