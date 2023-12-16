Иран и США: торговля - конфликт – вражда – война?

Сложность американо-иранских отношений всегда определялась эпохой, политической конъюнктурой, конкуренцией и региональными интересами. Вражда США и Ирана продолжается уже почти полвека и сегодня переживает очередную острую фазу. Расскажем, как развивались отношения США и Ирана и почему они стали врагами.

США и Иран: торговля

В начале XIX века американцы фактически не знали, где находится Персия (современный Иран), а контакты были ограничены импортом персидских ковров в Америку. Однако к середине XIX века ситуация меняется:

Инициатором начала отношений между США и Ираном выступил Тегеран, поскольку будучи втянутым в так называемую Большую игру между Россией и Великобританией за влияние в Центральной Азии, персидскому шаху нужны были союзники.

Визирь Ирана Амир-Кабир в 1850-х годах ратовал за развитие торговых связей с США и страны даже начали обсуждать вопрос установления формальных отношений.

Во время Англо-персидской войны 1856-1857 годов страны рассматривали возможность заключения военного союза против Великобритании, но ничего из этого не вышло.

В 1856 году США и Иран подписали Соглашение о дружбе и торговле.

Политические и дипломатические отношения были установлены в 1883 году. В результате торговых обменов в последующие годы торговля между США и Ираном выросла до $20 млн.

В начале XX века между США и Ираном был заключен ряд торговых соглашений на экспорт вооружений, кораблей и зерна из США.

В 1907 году американские компании начинают проявлять интерес к нефтяному сектору Ирана.

В 1910 году Персия запросила у США экономического советника для министерства финансов, а также кредит в размере $ 55 млн под 7% для экономической поддержки страны.

В 1911 году США отправили экономическую миссию в Иран во главе с Уильямом Шустером, которая в том же году была отправлена обратно из-за оппозиции со стороны Российской империи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нефтяная концессия для США

К началу 1920-х годов экономика Ирана практически полностью зависела от Великобритании: в 1914 году Лондону принадлежала Англо-Персидская нефтяная компания, которая добывала и экспортировал нефть из Ирана, возвращая всего 16% прибыли стране. В конце 1921 года меджлис (парламент) одобрил решение о предоставлении нефтяной концессии США, однако Вашингтон в ней заинтересован в то время не был.

Переворот ЦРУ в Иране

Потенциал иранской нефти для США стал очевиден еще до начала Второй мировой войны, однако возможностей для того, чтобы им воспользоваться у Вашингтона не было до 1950х годов из-за значительного влияния Великобритании и СССР. В 1951 году Иран под руководством премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка принимает закон о национализации нефтяной промышленности: Великобритания теряет контроль над иранскими активами, и США не упускают появившуюся возможность: в 1953 году Мосаддык отстранен в результате переворота, подготовленного ЦРУ, и к власти приходит лояльный Вашингтону Мохаммед Реза Пехлеви. В итоге США получают контроль над 40% нефтяной промышленности Ирана.

Расцвет ирано-американских отношений

США и Иран были союзниками с 1953 по 1979 годы.

В первые месяцы после иранского переворота США предоставили Ирану почти $ 70 млн, а до 1979 года финансовая помощь составила более $1 млрд.

В 1954 году Мохаммед Реза Пехлеви обеспечил 40-процентную нефтяную концессию для США.

США становятся основным экспортером оружия в Иран.

В 1957 году США и Иран подписали Соглашение о сотрудничестве по развитию атомной энергетики в рамках инициативы Дуайта Эйзенхауэра ”Атомы ради мира”. Так была заложена основа для развития ядерной программы Ирана. Со временем США предоставили Ирану ядерный реактор и обогащённый уран.

К 1979 году Иран был важным союзником США на Ближнем Востоке, а Вашингтон оставался гарантом пребывания шаха Пехлеви у власти.

Иран и США: конфликт сквозь года

Вражда между США и Ираном началась сразу же после Исламской революции 1979 года, по итогам которой шах Пехлеви отправился в США. Иран из про-американского государства становится радикально анти-американским: аятолла Рухолла Хомейни объявил США ”большим сатаной” и пообещал распространить исламскую революцию на соседние страны региона. После этого связи между Ираном и США ухудшаются стремительно:

1979-1981 годы. - кризис заложников в Иране (захват американского посольства в Тегеране иранскими студентами) спровоцировал введение первых американских санкций против Исламской Республики Иран: были заморожены миллиарды долларов и введено торговое эмбарго.

1981-1988 годы - Ирано-Иракская война еще больше усугубила конфликт между Ираном и США, поскольку Вашингтон поддержал Багдад, напавший на ИРИ.

В 1983 году США обозначает Иран как государство-спонсор терроризма, обвинив Тегеран в причастности к гибели американских военнослужащих в Бейруте.

В 1987 году Иран вновь попадает под санкции на этот раз за ”поддержку терроризма и нападения на суда в Персидском заливе”.

В 1988 году США проводят портив Ирана операцию ”Богомол”, по итогам которой были уничтожены две иранские нефтяные платформы и потоплен один фрегат. В том же году американские ВМС по ошибке уничтожили иранский пассажирский самолёт: на борту сбитого иранского боинга было 290 человек.

В 1992-1996 годы США усиливают антииранские санкции.

Разрядка напряженности

Конфликт между Ираном и США вышел из острой фазы в начале 2000-х годов. Тогда Вашингтон признал свою причастность к свержению Моссадыка, а госсекретарь США Мадлен Олбрайт назвала предшествующую политику в отношении Ирана ”ошибочно близорукой”. Связи между странами несколько укрепились благодаря Боннским соглашениям по Афганистану, предусматривающим помощь в устройстве афганских беженцев и борьбу с терроризмом.

Ось зла и США

В 2002 году Иран стал частью "оси зла": американский президент Джордж Буш именно так охарактеризовал три государства, Иран, Ирак и Северную Корею. Иран он обвинил в работе над созданием оружия массового поражения (ядерного оружия) и экспорте терроризма в регионе. В ответ на такое заявление Тегеран прекратил контакты с Вашингтоном в рамках Боннских соглашений. США, в свою очередь, продолжают оказывать давление на Иран в связи с его ядерной программой. Очередной виток вражды между США и Ираном на этот раз будет продолжаться более 10 лет.



Провал иранской ядерной сделки

2013-2018 годы ознаменовались разрядкой между Ираном и США: иранскому президенту Хасану Рухани удалось договориться об ослаблении экономических санкций, большая часть которых была введена Америкой, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий или Иранской ядерной сделки. Однако соглашение, предусматривающее контроль иранской ядерной программы, просуществовало недолго: всего через три года после заключения, в 2018 году, американский президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него, назвав его ”худшей сделкой в истории”. Одновременно с этим США начинают кампанию максимального экономического давления на Иран. Попытка вернуться к ядерной сделке, предпринятая в 2021 году не увенчалась успехом.



Иран и США сегодня

Сегодня отношения между США и Ираном характеризуются недоверием, ограниченными контактами, взаимными упреками и обвинениями. Корпус Стражей Исламской революции признан Вашингтоном международной террористической организацией, Иран продолжает развивать ядерную программу, и договориться об облегчении санкций никак не удаётся. Тегеран по-прежнему считает США ответственными за хаос и беспорядок на Ближнем Востоке, в частности, после ударов по целям в Йемене, Сирии и Ираке. Вашингтон, в свою очередь, уверен в том, что Иран - главный спонсор терроризма в регионе. Фактически страны находятся в состоянии опосредованного конфликта, причина которого - нежелание обеих сторон идти на уступки друг другу.