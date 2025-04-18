Российские моряки ранены при американском ударе по Йемену

Россияне, входившие в экипаж нефтяного танкера, получили ранения при ударах ВВС США по порту Рас-Иса на берегу Красного моря в Йемене, рассказал глава МИД в созданном хуситами правительстве Джамаль Амир.
ЧП произошло сегодня. Американские самолеты атаковали судно в порту Рас-Иса в момент, когда оно готовилось к выгрузке нефти.
"В результате ударов трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести"
– Джалаль Амир
Он назвал имена моряков и добавил, что их спасли сотрудники береговой охраны. Сейчас россияне находятся в больнице.
Напомним, Рас-Иса представляет собой самый крупный нефтеналивной порт на контролируемой хуситами части Йемена.
По сообщению Al Arabiya, накануне американцы ударили по танкеру с военным оборудованием, а также нанесли пять ударов с воздуха по позициям хуситов на юге Саны и семь – по хуситским казармам в провинции Мариб.