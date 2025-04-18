Кремль заявил о частичном совпадении с позициями Трампа по Украине

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что позиция президента США Трампа во многом совпадает с позицией России по Украине. При этом говорить о конкретных условиях еще рано.

Позиция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулирования конфликта на Украине совпадает по многим вопросам, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией"

- Дмитрий Песков

О каких-либо конкретных условиях говорить еще рано, подчеркнул официальный представитель Кремля в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. С его слов, эта работа не может вестись в публичном поле, она может быть только в дискретном формате.

Напомним, что 25 апреля в Москве состоялась встреча Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа. Их беседа продлилась три часа и была конструктивной, передал помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Сам Дмитрий Песков назвал встречу Путина и Уиткоффа "челночной дипломатией". С его слов, американский спецпосланник передает президенту России послание от президента США, а улетает с обратным сообщением от Путина к Трампу.