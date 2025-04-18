Ирано-американские переговоры продолжаются в серьезной атмосфере – Тегеран

Непрямые переговоры между представителями Тегерана и Вашингтона, посвященные ситуации с иранской ядерной программой, ведутся в серьезном ключе, заявили в МИД Ирана. В ведомстве уточнили, что пока участники представляют друг другу свои позиции.

МИД Ирана высказался о ходе переговоров США и ИРИ по возможной сделке по ядерной программе Ирана, которые проходят в непрямом формате. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства Эсмаил Багаи.

"Непрямые переговоры между Ираном и США продолжаются в серьезной атмосфере"

– дипломат

По словам Багаи, участники непрямых переговоров, действуя через оманских посредников, представляют друг другу свои точки зрения на два вопроса: отмену антииранских санкций и упрочение доверия относительного мирного характера иранской ядерной программы, а также право Исламской Республики на мирное использование атома.

Напомним, что очередной, уже третий раунд ирано-американских переговоров проходит сегодня в Маскате (столица Омана). Он включает политические переговоры на высоком уровне и технические консультации между экспертами: они рассматривают детали возможного будущего соглашения по ядерной программе.

От ИРИ в политических переговорах участвует глава МИД Аббас Аракчи, делегацию США возглавляет спецпосланник президента Стивен Уиткофф. На технических консультациях группы возглавляют: американскую – директор по политическому планированию Госдепа Майкл Антон, иранскую – заместители главы МИД Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.