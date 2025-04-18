Ирано-американские переговоры продолжаются в серьезной атмосфере – Тегеран

МИД Ирана высказался о ходе переговоров США и ИРИ по возможной сделке по ядерной программе Ирана, которые проходят в непрямом формате. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства Эсмаил Багаи.
"Непрямые переговоры между Ираном и США продолжаются в серьезной атмосфере"
– дипломат
По словам Багаи, участники непрямых переговоров, действуя через оманских посредников, представляют друг другу свои точки зрения на два вопроса: отмену антииранских санкций и упрочение доверия относительного мирного характера иранской ядерной программы, а также право Исламской Республики на мирное использование атома.
Напомним, что очередной, уже третий раунд ирано-американских переговоров проходит сегодня в Маскате (столица Омана). Он включает политические переговоры на высоком уровне и технические консультации между экспертами: они рассматривают детали возможного будущего соглашения по ядерной программе.
От ИРИ в политических переговорах участвует глава МИД Аббас Аракчи, делегацию США возглавляет спецпосланник президента Стивен Уиткофф. На технических консультациях группы возглавляют: американскую – директор по политическому планированию Госдепа Майкл Антон, иранскую – заместители главы МИД Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.