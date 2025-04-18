Карьера американских чиновников будет зависеть от верности идеям Трампа – СМИ

Решения об увольнении и приеме на работу американских госслужащих будут приниматься на основе их приверженности к политической повестке президента США Дональда Трампа. Информацию об этом распространили СМИ.

Ключевой характеристикой американских чиновников станет готовность следовать политическому курсу президента США Дональда Трампа. На этом основании будут приниматься решения об увольнении или принятии на работу сотрудника, заявили американские СМИ, ссылаясь на источники.

По сведениями The Wall Street Journal (WSJ), контроль за кадровой политикой госучреждений будет поручен Федеральному управлению кадров – независимому органу при американском правительстве. Перемены случились после решения Илона Маска прекратить свою деятельность во главе Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE).

Газета WSJ передала, что согласно служебной документации управления, приверженность к политической повестке Дональда Трампа станет "главным элементом" характеристики госслужащих. Нововведения начнут действовать с 1 октября 2025 года.

Ранее госслужащих США оценивали по их рабочим качествам, считает издание. Помимо этого, ведомства не нуждались в одобрении Федерального управления кадров для найма новых работников.

Напомним, что рейтинг Дональда Трампа среди американцев упал до 42%. Это рекордно низкий показатель с момента его вступления в должность.