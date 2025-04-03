Россия и США провели обмен заключенными в ОАЭ – СМИ

Москва и Вашингтон провели обмен заключенными в ОАЭ. РФ передала США Ксению Карелина, Вашингтон передал России Артура Петрова.

РФ и США обменялись заключенными в Абу-Даби. Обмен состоялся сегодня, 10 апреля.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в ЦРУ, РФ освободила гражданку России и США Ксению Карелину, которая получила 12-летний тюремный срок по делу о госизмене.

Американская сторона передала Артура Петрова, который, по версии властей Вашингтона, занимался поставками в РФ микроэлектроники в обход санкционных ограничений. Он был арестован в Кипре в 2023 году и выдан США.

Сообщается, что со стороны Вашингтона обмен курировал директор ЦРУ Джон Рэтклифф, интересы Москвы представлял неназванный высокопоставленный сотрудник спецслужб. Сам Рэтклифф лично присутствовал при обмене в Абу-Даби.