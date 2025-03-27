Армия Ирана приведена в состояние повышенной готовности – СМИ

Вооруженные силы Исламской Республики Иран были приведены в состояние повышенной готовности – такое распоряжение отдал верховный лидер Али Хаменеи, сообщает источник в Тегеране. Мера была принята на фоне резких заявлений президента США.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился привести в состояние повышенной готовности ВС Исламской Республики, рассказал представитель иранских правительственных кругов.

Источник сообщил также, что направил ряду стран (а именно Бахрейну, Ираку, Катару, Кувейту и ОАЭ, а также Турции) предупреждения о том, что если США атакуют Иран, то любая поддержка этими странами действий американской стороны будет оцениваться как проявление враждебности, что повлечет тяжелые последствия, пишет Reuters.

Кроме того, по информации того же источника, Тегеран, ранее отказавшийся вести прямые переговоры с Вашингтоном по поводу сделки по своей ядерной программе, намерен установить диалог, используя Оман как посредника.

"Непрямые переговоры дают возможность оценить серьезность намерений Вашингтона в отношении политического решения проблемы Ирана"

– иранский чиновник

Напомним, что месяц назад, седьмого марта, президент США Дональд Трамп рассказал о письме, которое он направил верховному лидеру Али Хаменеи: в нем глава американского государства предложил иранской стороне выйти на переговоры по ядерной программе ИРИ. Исламская Республика не согласилась на прямой диалог с Америкой. Однако при этом в Тегеране заявили, что не исключают дальнейших консультаций с участием посредников.

В конце марта Трамп пообещал, что если переговоры по ядерной программе окажутся через две недели безрезультатными, то США установят дополнительные пошлины против Ирана. Кроме того, президент предупредил, что если ИРИ выразит окончательный отказ от сделки, то страну ждут беспрецедентные бомбардировки. На угрозу отреагировал Али Хаменеи: он заявил, что не считает возможной военную интервенцию со стороны США, но указал, что если Вашингтон попробует вызвать беспорядки в Иране, то он получит решительный отпор.