Вестник Кавказа

Вторую встречу по Африке проведут Турция и ОАЭ

Вторую встречу по Африке проведут Турция и ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Турции и ОАЭ соберутся сегодня на очередные консультации по Африке. Первый раунд консультаций прошел осенью позапрошлого года.

Сегодня в Абу-Даби состоится второй раунд консультаций Турции и ОАЭ по Африке. Об этом сказано в сообщении, распространенном 7 апреля турецким МИД.

Со стороны Турции на встрече будет сопредседательствовать замглавы МИД, а со стороны ОАЭ – глава МИД.

На заседании будут обсуждаться события в Африке и возможные сферы взаимодействия в экономике, инвестициях и по вопросам развития на всем континенте.

Напомним, первые консультации прошли в Анкаре осенью 2023 года. Решение об их проведении было принято во время поездки турецкого лидера в ОАЭ зимой 2022 года.

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