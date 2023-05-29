© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Объединенные Арабские Эмираты мусульманская страна, поэтому любой отдыхающий должен уважать культуру и религию Эмиратов. В ОАЭ достаточно много интересных правил для туристов, которые лучше знать, отправляясь на отдых в эту страну.

Запрет на алкоголь

В ОАЭ, как и в Египте, нельзя пить алкоголь в общественных местах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еда на улице в Рамадан

В Рамадан в ОАЭ нельзя есть на улице в знак уважения к местному населению, которое держит пост. Правило не распространяется на маленьких детей и беременных женщин.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Покупка подделок

Подделки в ОАЭ покупать запрещено. На Золотом рынке и рынке специй в Дубае к туристам часто подходят люди, спрашивающие, не заинтересованы ли они в товарах мировых брендов. Если к вам обращаются с подобного рода предложениями, не обращайте на них внимания, иначе можно нарваться на неприятности с местной полицией.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Распространение слухов

Распространение слухов в ОАЭ незаконно, особенно в соцсетях. Ложные слухи, опубликованные в сети, чреваты трехлетним заключением, а также штрафом до $250 тыс.

Поцелуи

Целоваться в ОАЭ запрещено, как и любое другое публичное выражение чувств. Правило действует везде, в том числе в клубах и барах. Даже дружеские объятия могут привести к задержанию.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя фотографировать

В ОАЭ нельзя фотографировать людей без их согласия. Данное нарушение может привести к огромному штрафу - до $135 тыс. и тюремному заключению до полугода. Также как в Египте и Турции фотографировать в ОАЭ нельзя государственные учреждения и военные объекты, а также дорожные аварии и летательные аппараты.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запрет на лекарства

Ввозить лекарства в ОАЭ можно только если у туриста имеется соответствующее предписание от врача, которое должно быть переведено на английский. Отправляясь в Эмираты лучше сразу проверить в посольстве, можно ли брать с собой те или иные препараты.