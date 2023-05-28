Что нельзя делать в Египте туристам

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Египет, с радостью принимающий туристов после снятия коронавирусных ограничений, мусульманская страна, где отдыхающим нужно придерживаться достаточно простых, но важных правил, чтобы не оказаться в затруднительной ситуации.

Как одеваться в Египте

Одежда туристов в Египте должна быть не вызывающей, особенно при посещении отдаленных регионов, мечетей, базаров, а также во время священного месяца Рамадан. Женщинам следует прикрывать ноги и предплечья, а мужчинам не стоит ходить в рубашках нараспашку.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запрет на дроны

Дроны в Египте запрещены, если у вас нет специального разрешения на пользование техникой от министерства обороны страны. Нарушение закона грозит тюремным заключением от года до семи лет, а также штрафом до $2,5.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как фотографироваться в Египте

Сначала спросите разрешения, поскольку в некоторых местах фотографировать строго запрещено, в том числе у военных объектов, а также в районе Суэцкого канала.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Алкоголь и наркотики

Алкоголь в Египте в общественных местах пить не стоит, для этого есть лицензированные бары и кафе. Наркотики в стране строго запрещены. Наказание за наркотики в Египте предусматривает 25-летнее заключение, пожизненное заключение и даже казнь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Придержите язык

В тюрьму в Египте можно угодить и за определенные политические высказывания, критику власти и культуры страны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Атеизм

Атеизм в Египте не приветствуется. Поэтому, чтобы не получить тюремный срок (хотя такие случаи - редкость среди туристов), лучше не говорить, что вы атеист, даже если это и так.