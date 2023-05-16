Опасное солнце - врач назвал риски прогулок в жару

Лето приходит в Москву, синоптики обещают горожанам плюс 26 и солнце. При этом уф-индекс в городе уже высок и может негативно сказываться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми проблемами.
Высокий уровень ультрафиолетового излучения опасен не только солнечными ожогами, но и вероятностью скачков артериального давления, появлением головокружения. Особенно вредно долго находиться на улице в период «опасного солнца» лицам с хроническими заболевания, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников.
«Долгое нахождение на активном солнце у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может спровоцировать скачки давления, головокружения и общее недомогание»
– Андрей Тяжельников
Высокий уф-индекс также провоцирует пигментацию и может вызвать такие проблемы со здоровьем, как рак. В то время, когда солнце активно, рекомендуется пользоваться средствами с защитой от СПФ, проводить время в тени. В Москве ультрафиолетовый индекс в мае достигает 6 в дневные часы, активное солнце в мае с 11.00 до 14.00.
Чтобы жаркие солнечные дни не стали причиной недомогания, врач рекомендует:
- отказаться от интенсивной физической нагрузки на воздухе,
- проводить день в спокойном режиме,
- пить достаточно воды,
- контролировать уровень давления,
- соблюдать режим питания,
- не употреблять спиртные напитки.