Опасное солнце - врач назвал риски прогулок в жару

Опубликовано: 16:52, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уф-индекс в Москве достигает 6. Активное солнце угрожает не только ожогами и пигментацией, но и проблемами с давлением, головокружением. Врач рассказал, как избежать проблем из-за жары.

Лето приходит в Москву, синоптики обещают горожанам плюс 26 и солнце. При этом уф-индекс в городе уже высок и может негативно сказываться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Высокий уровень ультрафиолетового излучения опасен не только солнечными ожогами, но и вероятностью скачков артериального давления, появлением головокружения. Особенно вредно долго находиться на улице в период «опасного солнца» лицам с хроническими заболевания, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

«Долгое нахождение на активном солнце у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может спровоцировать скачки давления, головокружения и общее недомогание»

– Андрей Тяжельников

Высокий уф-индекс также провоцирует пигментацию и может вызвать такие проблемы со здоровьем, как рак. В то время, когда солнце активно, рекомендуется пользоваться средствами с защитой от СПФ, проводить время в тени. В Москве ультрафиолетовый индекс в мае достигает 6 в дневные часы, активное солнце в мае с 11.00 до 14.00.

Чтобы жаркие солнечные дни не стали причиной недомогания, врач рекомендует:

отказаться от интенсивной физической нагрузки на воздухе,

проводить день в спокойном режиме,

пить достаточно воды,

контролировать уровень давления,

соблюдать режим питания,

не употреблять спиртные напитки.