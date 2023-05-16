Жара в Москве ожидается в среду и четверг

В Москве в среду и четверг потеплеет до июльских температур. Затем погода придет к климатической норме.
"В среду и четверг погода будет очень теплой, примерно на пять градусов выше нормы. Дневные температуры в среду - плюс 23-25, а в четверг - плюс 24-26 градусов, это июльские температуры, соответствующие первой половине июля"
– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
По ночам в столичном регионе в середине рабочей недели также будет стоять теплая погода - плюс 11-14.
С пятницы начнется небольшое охлаждение - днем 20 градусов тепла, ночью - плюс 10, возможны небольшие дожди. В выходные вероятность осадков сохранится, а столбики термометров покажут 17-19 градусов.
Как рассказал специалист, летняя погода очень скоро вернется в Москву, согласно предварительному прогнозу, это произойдет в начале следующей недели.