Жара в Москве ожидается в среду и четверг

Опубликовано: 14:50, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В середине рабочей недели в Москве будет аномально тепло - до плюс 26. К выходным погода придет в норму, синоптики обещают 20 градусов тепла.

В Москве в среду и четверг потеплеет до июльских температур. Затем погода придет к климатической норме.

"В среду и четверг погода будет очень теплой, примерно на пять градусов выше нормы. Дневные температуры в среду - плюс 23-25, а в четверг - плюс 24-26 градусов, это июльские температуры, соответствующие первой половине июля"

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

По ночам в столичном регионе в середине рабочей недели также будет стоять теплая погода - плюс 11-14.

С пятницы начнется небольшое охлаждение - днем 20 градусов тепла, ночью - плюс 10, возможны небольшие дожди. В выходные вероятность осадков сохранится, а столбики термометров покажут 17-19 градусов.

Как рассказал специалист, летняя погода очень скоро вернется в Москву, согласно предварительному прогнозу, это произойдет в начале следующей недели.