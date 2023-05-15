В Москву придет летнее тепло

Опубликовано: 8:02, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве в середине недели ожидается до 25 градусов тепла. Осадков не прогнозируется. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температурный фон будет на 4 градуса выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что воздух в Москве будет прогреваться до плюс 24-25 градусов днем в середине недели.

По словам синоптика, такая погода характерна для конца июня.

"Хорошая новость заключается в том, что в среду ожидается 22-24 градуса тепла, а в четверг - даже приблизимся и возможно преодолеем отметку в плюс 25 градусов. Это уже совершенно летняя погода"

– Роман Вильфанд

Далее собеседник ТАСС отметил, что в понедельник прогнозируется плюс 19-21 градус, во вторник – плюс 20-22 градуса. Осадков не ожидается.