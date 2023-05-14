Москву и Подмосковье накрыл скандинавский антициклон

Опубликовано: 11:27, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичный регион вторгнется скандинавский антициклон – в регионе станет немного прохладнее, но будет сухо и солнечно.

В столице и области сегодня будет немного прохладнее, чем накануне, однако осадков не ожидается, а воздух прогреется до 19 градусов тепла, рассказал ведущий специальист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптическая ситуация на большей части столичного региона будет зависеть от влияния скандинавского антициклона, северо-восточные ветры которого принесут майскую прохладу. Температура воздуха днем в мегаполисе - плюс 17-19 градусов, по области - плюс 15-20 градусов, ветер будет дуть северо-восточный, 3его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным и составит 754 миллиметра ртутного столба, - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Накануне в столице было настоящее лето - воздух прогрелся до плюс 22,8 градуса, и это только на базовой московской метеостанции ВДНХ - так тепло в мае бывает в среднем один раз в пять лет.

На других столичных метеопостах было еще теплее: МГУ - плюс 23, Тушино - плюс 23,5, Строгино - плюс 23,7, а в центре города, на Балчуге - плюс 23,7. Это климатические показатели середины лета.