Лето придет в Москву в выходные

Опубликовано: 14:27, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В предстоящие выходные в Москву придет долгожданное тепло. Вильфанд обещает до плюс 24. На следующей неделе хорошая погода продолжится.

Воздух в столичном регионе уже завтра прогреется до 22-24 градусов, потепление не оставит Москву и на будущей неделе.

"В субботу будет самый теплый день первой половины мая. Будет много солнца, температура днем - плюс 21-23 градуса, а по области - даже до плюс 24 градусов"

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Такие температуры характеры для июня. Местами не исключены кратковременные осадки, они будут сменяться солнцем.

В столичном регионе пора пользоваться средствами с СПФ в дневные часы.

"Особенно важно начать использовать кремы для детей, потому что в период с 12:00 до 14:00 ультрафиолетовый индекс достигает значения "пять"

– Роман Вильфанд

Воскресенье в столице будет также теплым, но не жарким - плюс 17-19.

Солнечная весенняя погода прогнозируется в последующие дни: в понедельник и во вторник 17-20 градусов, в среду - до плюс 23.