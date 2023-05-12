Горячую воду начнут отключать в Москве с 15 мая

Опубликовано: 11:35, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве начинается сезон отключения горячей воды. С 15 мая стартуют плановые отключения, жители будут оставаться без горячей воды на 10 дней. Узнать, когда воду отключат в том или ином доме, можно онлайн.

Отключения горячей воды стартуют в Москве с 15 мая. Каждому москвичу в летнем сезоне предстоит провести 10 дней без горячего водоснабжения.

Отключения воды носят плановый профилактический характер, они проводятся каждое лето в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, специалисты проверяют теплосети и ремонтируют слабые участки.

Завершатся отключения горячей воды до 1 сентября, пообещал заммэра столицы Петр Бирюков.

Для удобства горожан, график отключений размещен на портале mos.ru, а также в приложении "Моя Москва".

Отметим, что в столичном регионе наконец установилась погода, соответствующая климатической норме. После снежных майских праздников город прогревается до комфортных 18-21 градусов.