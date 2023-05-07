Отопление в Москве так и не дали

Опубликовано: 11:15, 7 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Москвичей проверяют на морозостойкость: несмотря на то, что в ночные часы температура в мегаполисе опускалась до отрицательных отметок, отопление в домах москвичей пока так и не включили.

Несмотря на то, что прогнозы погоды по столичному региону неблагоприятные, а среднесуточная температура уже несколько дней держится ниже восьми градусов, необходимых для обогрева жилых домов и социальных учреждений по нормативам, дома жителей столицы по-прежнему не отапливаются.

Сегодня в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков и не более 10 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов тепла, по области - от плюс 5 до плюс 10 градусов, при этом сохранится холодный северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 6-11 м/с.

При этом в Москве и области вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков, такое предупреждение будет действовать до 00:00 9 мая. В ночные и утренние часы в Москве столбики термометров могут показать до -2 градусов, по области – до -5 градусов.

Минувшей ночью на ВДНХ отметили температуру воздуха до -0,6 градуса, в Тушино – до -1 градуса. Восток Подмосковья подморозило до -3,6 градуса, передает "Москва24".

Однако подмосковные власти включили отопление три дня назад, тогда как столичные власти, очевидно, решили, что на улице все же май месяц, и холод "рассосется" сам собой – москвичам пока остается лишь ждать и терпеть.