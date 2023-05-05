В дома москвичей на время вернется тепло

Опубликовано: 19:29, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мэра Москвы Сергея Собянина попросили на период похолодания включить отопление в Москве, чтобы не подвергать жителей столицы переохлаждению.

К мэру Москвы Сергею Собянину обратился первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев – он попросил столичные власти включить отопление на территории мегаполиса на период похолодания.

"Прошу Вас… срочно рассмотреть вопрос и включить отопление на территории Москвы на период похолодания, которое ожидается в Москве в ближайшую неделю", - говорится в документе, передает РИА Новости.

Как сообщили синоптики, в ближайшую неделю в Москве ожидается холодная погода, а отопительный сезон уже завершен. Такая ситуация "несет серьезную угрозу здоровью и даже жизни жителей" города, - уточнил Гусев.

С аналогичными просьбами к руководству Московской области обратилась масса жителей, в связи с чем власти рекомендовали муниципалитетам возобновить подачу отопления в дома, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.

В ряде районов области отопление уже дали.

Напомним, отопительный сезон в Москве и области завершился 28 апреля, однако в предстоящие майские выходные в ночное время суток ожидается похолодание до минус 5 градусов. Согласно нормативам, тепло в жилые дома и социальные учреждения подается, если среднесуточная температура пять дней подряд не превышает восемь градусов.