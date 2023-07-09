Предел жары - в какой температуре может жить человек?

Опубликовано: 8:38, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ученые установили, что плюс 40 - максимум, пригодный для проживания человека. При температуре воздуха выше 40 организм работает на износ даже в состоянии покоя.

Вечное лето может оказаться сказкой с плохим финалом. Британские ученые выяснили, что жизнь в 40-градусной жаре резко ускоряет метаболизм.

"Много работ было посвящено изучению оптимального диапазона температур для жизни разных видов животных. Он изучался с точки зрения минимальной скорости обмена веществ и, следовательно, низкого расхода энергии"

– биолог, профессор Рохамптонского университета в Лондоне Льюис Холси

Исследовать верхние допустимые для постоянной жизни пределы ученые решили на фоне глобального потепления и случаев аномальной жары, которые все чаще происходят во всех уголках планеты.

Жара плюс большая влажность - факторы, которые могут сделать уже через несколько десятков лет непригодными для жизни страны Персидского залива и Южной Азии. Влажная жара переносится гораздо тяжелее, организм теряет способность охлаждаться.

Эксперимент, в котором приняли участие 13 человек, заключался в следующем: добровольцев помещали в специальное помещение, затем температура воздуха и влажность повышались, ученые отслеживали, как меняется работа организма в таких условиях - сердечный ритм, пульс, частота дыхания.

Выяснилось, что при любой влажности в плюс 40-50 скорость обмена веществ резко ускоряется. В плюс 40 метаболизм ускоряется на 35% в состоянии покоя, в плюс 50 - еще на 13%.

Резкое ускорение обменных процессов признак того, что организм работает на пределе при такой высокой жаре.

Биологи пришли к выводу, что 40 градусов - верхняя граница термонейтральной зоны.