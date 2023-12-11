Будет ли в Крыму горнолыжный курорт?

Глава крупнейшего отеля в Крыму оценил возможность возведения горнолыжного курорта в республике.

Генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян считает, что возведение горнолыжного курорта в Крыму возможно, но пока об этом не стоит говорить всерьез. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос СМИ о реализации масштабного проекта по возведению горнолыжных трасс.

«Если кому-то удастся через единого оператора провести достаточное количество воды, чтобы "заснеживать" горнолыжные склоны, то, наверное, это будет возможно»

- Самвел Саруханян

Ранее власти Крыма уже проводили оценку возможности реализации проекта. Тогда было отмечено, что гора Ай-Петри не подходит для таких целей, но подходящий участок есть на Ангарском перевале.

Саруханян рассказал, что в планах спроектировать канатный маршрут на Ай-Петри, который будет аналогичен тому, что есть на сочинском курорте «Красная Поляна».

Сейчас проект приостановлен, но планируется, что уже через 2 года канатная дорога сможет открыться для туристов.