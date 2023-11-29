В Крыму возведут объездную дорогу за 22 млрд рублей

Крымские власти планируют создать автомобильную магистраль в объезд Алушты. Потратить на ее возведение предполагается более 22 млрд рублей.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем telegram‐канале опубликовал сообщение о том, что регион собирается реализовать масштабный проект по возведению объездного маршрута. На его строительство власти планируют потратить 22,4 млрд рублей. Магистраль должна пройти в объезд Алушты.

Отмечается, что маршрут пройдет через горный кластер. Часть магистрали будет проложена через тоннели, которые прорубят в горной породе.

Кроме этого, в рамках проекта будут возведены две развязки, мост через реку, виадук и несколько путепроводов

«Сейчас продолжается подготовительный этап, который включает в себя в том числе организацию дорожного движения на время производства работ, подготовку строительных площадок, переустройство сетей связи»

- Сергей Аксенов

Строительством дороги займется компания АО "ВАД" с которой ранее было подписано соглашение на возведение обходного маршрута около Симферополя.