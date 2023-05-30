Самые необычные озера Турции

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В Турции, которую туристы ценят в первую очередь из-за доступного и качественного пляжного отдыха на морском побережье, есть множество красивых и необычных озер. И хотя не до каждого из них можно добраться на общественном транспорте, удивительные виды того стоят. С некоторыми из озер связаны легенды, а одно из них NASA назвали аналогом марсианского кратера.

Озеро Ван

Это самое большое озеро Турции, расположенное в одноименной провинции на востоке страны. В Ван впадает несколько рек, но это бессточное озеро. Здесь очень живописно, особенно весной, когда на острове Ахтамар цветут миндальные деревья. Одна из связанных с озером легенд рассказывает о Ванском чудовище, которое в его водах издавна живет. Это одно из соленых озер страны, а это значит, что, несмотря на то, что озеро располагается на высоте почти 1650 м над уровнем моря, зимой вода в нем не замерзает. Интересно и то, что это самое большое в мире содовое озеро. По озеру ходят паромы и устраиваются круизы, которые позволяют увидеть Ван со всех сторон и полюбоваться отражением в воде окружающих лесов и потухших вулканов Сюпхан и Немрут. Считается, что в результате извержения последнего около 200 тысяч лет назад озеро и образовалось. Купаться в этом озере можно, но стоит помнить, что вода очень соленая и щелочная, после купания необходим душ.

Озеро Узун

Озеро Узун, расположенное в национальном парке Узунгель - это настоящий оазис с атмосферой покоя и умиротворения. Это пресное озеро лежит в долине между горными хребтами в примерно 100 км от черноморского города Трабзон. Это место сравнивают со Швейцарией из-за шале, разбросанных по склонам зеленых холмов. Там можно пойти на часовую прогулку вокруг озера, а можно отправиться в более длительный поход в горы, либо взять напрокат водный велосипед или посидеть в чайном домике на берегу. Это место пользуется дикой популярностью у туристов из стран Персидского залива, но россияне еще не успели его распробовать.

Озеро Бафа

Расположенное на юго-западе Турции, в исторической области Кария, а теперь Мугла, озеро Бафа когда-то было частью Эгейского моря. Воды этого неглубокого озера - максимальная глубина 25 м - солоноватые. С северной стороны озеро обрамлено крутыми склонами, покрытыми дикими оливковыми деревьями, но на южной стороне есть пляжи и деревня Капыкыры, где можно арендовать лодку для посещения озерных островков, на одном из них - Икиздже - можно найти развалины монастыря. Озеро и его окрестности входят в территорию национального парка, любимого орнитологами. В горах к северу стоит монастырь семи братьев Едилер, а к востоку есть руины древнего монастыря Келливарон с фрагментами росписей и каменными кельями монахов. Так что озеро Бафа интересно не только прекрасной природой, но и возможностью путешествия сквозь тысячи лет истории. По легенде богиня Луны Селена именно здесь влюбилась в пастуха Эндимиона.

Озеро Туз

Второе по величине озеро Турции расположено в центральной части страны, в примерно 100 км от Коньи - важнейшего центра суфизма в средневековье. Несмотря на большую площадь, это озеро одно из самых мелких и самых соленых в стране, его еще называют фригийским соленым морем. В летние месяцы Туз частично пересыхает, здесь есть три соляные шахты, производящие большую часть соли, потребляемой в Турции. В южной части озера гнездится большая популяция розовых фламинго, да и само озеро иногда приобретает розовый цвет, обычно это происходит летом, когда нет осадков и стоит жаркая погода.

Озеро Салда

Окруженное горами кратерное озеро Салда, расположенное в провинции Бурдур на юго-западе Турции, также является особенным, поскольку местный гидромагнезитовый минерал применяется в лечении некоторых дерматологических заболеваний. Но особенно озеро популярно среди туристов из-за его пляжей с белым песком и лазурного цвета воды, его называют турецкими "мальдивами". Это также самое глубокое озеро Турции и самое чистое. В NASA же считают, что это состав поверхности турецкого озера похож на грунт в марсианском кратере Йезеро, обнаруженный марсоходом Perseverance. Подтвердить это получится только через 10 лет, когда образцы грунта будут доставлены на Землю.

Озеро Бейшехир

Это самое большое пресноводное озеро Турции. Оно находится на территории национального парка озера Бейшехир в провинциях Конья и Ыспарта на юго-западе страны. Красивое бирюзовое озеро питают ручьи с близлежащих гор Тавр, Султан и Анамас. В озере 33 островка с руинами византийских монастырей на некоторых из них, а также множество бухт и песчаных пляжей для отдыха. Этот национальный парк с плотными сосновыми лесами также любят орнитологи. Берега окружают густые черные сосновые леса, уходящие в горы.

Озеро Сюлюклю

Это пресноводное озеро в западной провинции Болу недалеко от Мудурну с историческим центром - идеальное место для отпуска в кемпинге у водоема. Неподалеку находится и Бурдж-аль-Бабас - завирусившийся несколько лет назад город-призрак с заброшенными диснеевскими замками. Из Стамбула до озера и одноименного национального парка можно доехать за два часа.