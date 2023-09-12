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Турция известна древней историей. Хотя наибольший интерес у туристов вызывает греко-римское наследие (Эфес и Пергам), в стране можно увидеть множество более древних археологических памятников. Одно из таких мест - огромный некрополь Бинтепе, состоящий из более сотни древних курганов - малоизвестная археологическая достопримечательность Турции.

Турецкий некрополь Бинтепе или Бин Тепе (тысяча холмов) - древний археологический памятник с примерно 115 курганами, некоторые из которых сохранились с VI века до н. э. Впрочем, раньше их было еще больше, не менее 149, но не все дошли до наших дней. Это не только самый большой курганный комплекс в Турции, но и один из крупнейших в мире. Самый массивный курган в Бинтепе - Коджа-Мутаф-Тепе - считается могилой лидийского царя Алиатта (отец последнего царя Лидии - Креза), его диаметр превышает 350 метров, а высота - около 70 метров.

Что такое курган?

Курган - это большая земляная насыпь над захоронением. Слово курган происходит из тюркского языка. Подобные погребальные памятники можно найти как в России, странах Азии и Европы, так и в Северной Америке. Австралия и Антарктида - единственные континенты, где курганы не были найдены.

"Тысяча холмов" Бинтепе

Бинтепе, что переводится как "тысяча холмов" (есть еще вариант Бинбиртепе - "тысяча и один холм"), расположен в провинции Маниса на южном берегу Мраморного озера на западе Турции. Не так далеко (12-15 км) от курганного комплекса находится руины столицы лидийского царства - город Сарды. Ближе всего к ним современный турецкий город Салихлы (22 км), расположенный на склонах горного хребта Боздаглар. Самая высокая точка хребта - гора Боздаг - в древности называлась Тмол. Рядом находится и озеро Мармара.

Самые впечатляющие руины в Сардах остались от храма Артемиды, построенного на месте храма фригийской богине Кибеле. Руины римских терм и синагоги (кстати, самой большой античной синагоги за пределами Палестины) также очень интересные. А сардийская церковь, руины который все еще можно увидеть, упоминается в в Откровении Иоанна Богослова как пятая из семи церквей Апокалипсиса. В городе осталось много византийских и римских сооружений, но, к сожалению, лидийские и персидские не сохранились. В Сардах также начиналась "царская дорога", ведущая в Сузы - один из древнейших городов мира.

Многие курганы Бинтепе были построены в персидский период, но самые старые из них датируются VI веком до н. э. Под курганами находятся каменные погребальные камеры, спроектированные с целью защиты от расхитителей гробниц. Поэтому в некоторых местах увидеть вход очень тяжело.

Что нужно знать о кургане Алиатта?

Некоторые из расположенных в долине реки Гедиз курганов очень велики. Самый впечатляющий имеет диаметр 330-355 метров и высоту около 63-69 метров. Построен он был около 560 г. до н.э. Курган Коджа-Мутаф-Тепе был описан древнегреческим историком и географом Геродотом, который определил, что это могила лидийского царя Алиатта. По его словам, этот курган превосходил по величине любое здание за пределами Египта и Вавилона.

Алиатт был четвертым царем династии Мермнадов, правящей в Лидии. Лидия была древним царством на западе Турции, завоеванным персами в 547 году до н. э. Алиатт считается первым монархом, начавшим чеканить монеты из электрума - сплава серебра с золотом, а его сын Крез стандартизировал выпуск уже золотых и серебряных монет.

Курган Алиатта был построен Крезом, и, по оценкам, на строительство кургана ушло около 2,5 лет. Погребальная камера была построена из мрамора и известняка, но еще в древние времена она была разграблена. Разграблены были и многие другие курганы, поэтому идентифицировать могилы в них не получилось.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как посетить курганы Бинтепе?

Курганы в Бинтепе можно посетить самостоятельно в любое время. Локация расположена примерно в 1,5 часах езды от Измира и в 2 часах езды от Памуккале. Плата за вход не требуется. Многие курганы хорошо видны с обочины дороги. Однако остановок общественного транспорта здесь нет, поэтому придется либо ехать на арендованном транспорте, либо вызывать такси из одного из ближайших городков, например Салихлы.

Все курганы обойти невозможно, поскольку занимаемая ими территория превышает 70 км, поэтому стоит ограничиться самыми крупными и соседствующими с ними могилами других лидийских царей: курганом Коджа-Мутаф-Тепе, курганом Карныярык-Тепе и курганом Кыр-Мутаф-Тепе. В этом регионе много и других древних археологических памятников, в том числе римского, греческого, османского, лидийского и других периодов, а также захоронения эпохи энеолита и бронзового века.