Автотуризм в России получит новую концепцию развития

В конце уходящего года пришла новость, которой наверняка будут рады многочисленные российские автотуристы: Минэкономразвития разработало новую концепцию развития отрасли.

У российских путешественников, предпочитающих всей семьей отправиться на отдых на собственном автомобиле, вскоре появится достойная альтернатива "дикому" автотуризму: министерство экономического развития РФ разработало концепцию его развития до 2035 года и уже отправило документ на согласование в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению президента Минэкономразвития России разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Уже проведены согласительные мероприятия со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, включая Минтранс России, Минстрой России, Минфин России, Минвостокразвития России, субъектами и членами комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Туризм, физическая культура и спорт"

- Минэкономразвития РФ

Документ подразумевает, что после утверждения его концепции правительством в России заработает отдельная программа с планом ее мероприятий – это будут конкретные шаги по созданию условий для развития отрасли и необходимой для этого инфраструктуры, к которым будут подключены все необходимые структуры, передает РИА Новости.

Это означает не только хорошие дороги на популярные курорты, но и создание придорожного сервиса, новых АЗС и электрозаправочных станций, стоянок, оборудованных для таких туристов автокемпингов и пунктов питания, отметили в министерстве.

Концепция будет учитывать и стимулирование производства отечественных автомобилей, и активизацию производства оборудования и продукции для автомобильного туризма, добавили в ведомстве.