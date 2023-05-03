На Кавказе будут развивать придорожный сервис для автотуристов

Опубликовано: 23:54, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выросший у российских туристов, в том числе и автотуристов, интерес к регионам Северного Кавказа требует развития придорожного сервиса. Это поручено местному бизнесу.

Прекрасные дороги Северного Кавказа в скором времени может гармонично дополнить придорожный сервис, рассказал заместитель полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Владимир Надыкто.

На Кавказе замечательные дороги, но зачастую им недостает придорожного сервиса. Поле деятельности очень перспективное для местного бизнеса, особенно в свете того, что регион становится все более привлекательным для туристов, в том числе и путешествующих на личных автомобилях. Для них очень важны комфортные условия прохождения международных пунктов пропуска и развитие придорожного сервиса. Поэтому следует развивать и эти вопросы, - отметил Надыкто в рамках Кавказской инвестиционной выставки-2023, передает "Интерфакс".

В СКФО проводится большая работа по модернизации автомобильной и железнодорожной сети, все аэропорты округа имеют статус международных, проведена и проводится модернизация практически всех опорных аэродромов. Те задачи, которые ставятся по наращиванию потенциала в субъектах, находят свое развитие - расширение автодорог и усовершенствование пунктов пропуска через госграницу, в первую очередь это Северная Осетия и Дагестан, - пояснил чиновник.

Сейчас в регионе быстрыми темпами развивается туризм, в том числе с дружественными странами, поэтому в аппарате создана рабочая группа, которая в том числе займется вопросами безопасного и комфортного перемещения туристов от пункта прибытия до пунктов отдыха и благополучным возвращением домой.